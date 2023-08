Meteo, a Sestriere arriva la neve di fine agosto. VIDEO

Cronaca

Maltempo, allagamenti a Genova. Treni sospesi tra Italia e Francia

Attenzione puntata sulla Liguria dove oggi sono previsti altri rovesci. Intanto pioggia e temporali sono di nuovo attesi in tutto il Nord Italia, dove sono state chiuse da Anas tre strade. È allerta rossa sui bacini settentrionali lombardi e arancione in altri territori. Dopo la frana avvenuta ieri pomeriggio nella Savoia francese, i treni Alta Velocità della relazione Milano - Modane - Parigi sono cancellati. Ancora incendi in Sicilia

Ancora maltempo sull’Italia, in particolare al Nord. Attenzione puntata sulla Liguria dove oggi è prevista pioggia incessante e dove ieri sera, sulla città di Genova, sono caduti 80 mm pioggia in meno di un'ora. Al Sud, invece, in Sicilia, è di nuovo emergenza incendi. In foto, Genova

E si registrano anche disagi alla circolazione ferroviaria dopo la frana di ieri in Savoia francese: sospesa la circolazione tra Modane e Chambery. Secondo quanto riporta Trenitalia, i treni Alta Velocità della relazione Milano - Modane - Parigi sono cancellati