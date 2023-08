Maltempo ancora per 48 ore, allerta rossa in Lombardia. LIVE

Nel corso delle notte a Roma ci sono stati due incidenti stradali provocati dalla caduta di alberi. Due persone sono state portate in ospedale in codice rosso, ma non sarebbero in pericolo di vita. La Polizia Locale ha spiegato di aver eseguito circa 80 interventi nella notte dovuti al maltempo, soprattutto nella zona del litorale della Capitale. Il primo incidente è avvenuto alle 3 in via di Castel Fusano: il conducente, per evitare un albero che era in mezzo alla strada, si è schiantato contro un albero a bordo carreggiata. Il secondo è avvenuto alle 5 in via di Casal Palocco, quando un albero è caduto su un'auto in transito.