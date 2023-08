Meteo, fine agosto con allerta maltempo: ecco le regioni a rischio fenomeni violenti

9/10

Giovedì 31 agosto Nord: In questa giornata avremo generali condizioni di cielo poco nuvoloso. Temperature previste in generale lieve aumento, specie di giorno. Centro: generali condizioni di bel tempo con cielo sereno o poco nuvoloso ovunque. Sud: In questa giornata ci saranno rovesci o temporali in Sicilia e in provincia di Reggio Calabria, altrove avremo nubi irregolari (Fonte il meteo.it)