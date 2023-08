L’Aquila, Matteo Messina Denaro resta ancora in terapia intensiva

Il tumore al colon del boss

Il boss è nel nosocomio abruzzese dall'8 agosto scorso a causa del peggioramento del suo stato di salute e per un intervento chirurgico, perfettamente riuscito, legato ad una occlusione intestinale. Come emerso da fonti sanitarie e carcerarie, l’operazione si era resa necessaria perché Messina Denaro risulta affetto da un tumore al colon in stadio avanzato. Tanto che le sue condizioni di salute, attualmente, non sarebbero compatibili con la detenzione in carcere. Fino ad oggi secondo i medici, a stretto contatto con le autorità, il 61enne ex superlatitante, rinchiuso dal 17 gennaio scorso in regime di 41 bis nel carcere di massima sicurezza dell'Aquila, ha ancora bisogno del ricovero ospedaliero.

Il possibile spostamento

L’ipotesi, però, è che il boss, nei prossimi giorni, possa essere trasferito nel reparto per detenuti dello stesso San Salvatore o, altrimenti, nell'infermeria del carcere. La situazione del boss, comunque, viene monitorata di continuo dalle istituzioni sanitarie e dello Stato. Nelle scorse settimane gli avvocati di Messina Denaro avevano annunciato la presentazione di una istanza di scarcerazione motivata dall'aggravarsi due suo stato di salute, proprio in riferimento al tumore al colon.