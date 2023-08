Messina Denaro, di quale tumore soffrirebbe l'ex superlatitante

Si aggravano le condizioni di salute di Matteo Messina Denaro, trasferito oggi, 8 agosto, dal carcere di massima sicurezza de L’Aquila all’ospedale San Salvatore , sempre nella stessa città. “Con un tumore al quarto stadio, con la difficoltà anche a reggersi in piedi, non può stare dentro una cella al 41 bis”, spiegava all’Adnkronos uno dei suoi legali, Alessandro Cerella, poco prima che l’ex superlatitante fosse spostato dal carcere alla struttura sanitaria. A colpirlo – scriveva sempre l’Adn all’indomani del suo arresto, avvenuto lo scorso 16 gennaio - sarebbe una forma tumorale aggressiva che attacca il colon: adenocarcinoma mucinoso colorettale ( DALLA LATITANZA ALL'ARRESTO, LA STORIA DI MATTEO MESSINA DENARO ).

La diagnosi di Matteo Messina Denaro

La diagnosi di adenocarcinoma mucinoso rappresenta tra il 10 e il 20% di tutti i tumori del colon negli adulti. Quello del boss, secondo un documento nelle mani di Adnkronos, sarebbe un tumore indifferenziato (grado 4), ossia senza la produzione di ghiandole e con un comportamento più aggressivo.

"Condizioni gravi" già al momento dell'arresto

La storia della malattia di Messina Denaro è strettamente legata a quella del suo arresto: il 16 gennaio 2023 si trovava proprio nella clinica La Maddalena di Palermo quando le forze dell’ordine hanno messo fine a quasi 30 anni di latitanza. Vittorio Gebbia, responsabile dell'Oncologia medica della struttura, lo aveva visitato – sotto l’alias di Andrea Bonafede - nel gennaio 2021, prima di una valutazione multidisciplinare chirurgica, dopo un’operazione che era stata portata a termine all'ospedale di Mazara del Vallo il 13 novembre 2020. A gennaio, Gebbia parlava di “condizioni gravi” per una malattia che aveva avuto “un'accelerazione” negli ultimi tempi. “Non lo definirei un paziente in buone condizioni di salute”, diceva il medico. Dopo quattro cicli di chemioterapia, il boss fu operato per la resezione delle metastasi al fegato, sempre alla Maddalena, il 4 maggio 2021. Sempre secondo quanto è trapelato in questi mesi, aveva già subito, anche non si sa quando e dove, un intervento di ernioplastica inguinale e uno di emorroidectomia.