Firenze vara incentivi per le due ruote, fino a 30 euro al mese

Al via il progetto “Pedala, Firenze ti premia” che incentiva i cittadini ad abbandonare l'auto e utilizzare la bicicletta. Previsti anche premi per i più virtuosi fino a 100 euro, l'iniziativa è stata finanziata con un milione e 200 mila euro ed è uno dei progetti pilota elaborati con i cittadini nell’ambito del progetto ‘Firenze per il clima’

Firenze vara i primi incentivi per l'uso della bicicletta. Il progetto si chiama: “Pedala, Firenze ti premia” e consiste in un contributo mensile per chi usa la bici al posto dell’auto all’interno del comune toscano, con un bonus di 20 centesimi per ogni chilometro percorso e fino ad un massimo di 30 euro al mese. Ma sono previsti premi per i più virtuosi fino a 100 euro.