Napoli, camion dei rifiuti travolge bici: morta studentessa tedesca

In Italia per motivi di studio, la ragazza tedesca è stata trasportata d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale Pellegrini in condizioni critiche. Poi il trasferimento all'Ospedale del Mare fino al decesso questa mattina

Una studentessa tedesca di 27 anni che era in sella a una bicicletta a pedalata assistita a noleggio è morta investita da un camion dei rifiuti a Napoli. L’incidente è avvenuto nel cuore della notte, alle 2.15, in piazza Cavour, all'altezza dell'Istituto Casanova. Secondo le prime ricostruzioni un mezzo dell'Asia, l'azienda in house del Comune, impiegato nella raccolta dei rifiuti solidi urbani avrebbe travolto la ragazza, in Italia per motivi di studio, trasportata d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale Pellegrini in condizioni critiche. Poi il trasferimento all'Ospedale del Mare fino al decesso, questa mattina alle 10.35.