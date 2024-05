Brindisi, incidente sul lavoro: un operaio muore in zuccherificio

Un operaio di 46 anni, Vincenzo Valente, ha perso la vita nella notte in un incidente sul lavoro in uno zuccherificio di Brindisi che si trova sulla strada per Fiume Piccolo. Il lavoratore, dipendente di una ditta esterna che stava effettuando lavori di manutenzione al nastro dell'impianto, era di Latiano, nel Brindisino. L'incidente, nel quale Valente ha subito l'amputazione di un arto, è avvenuto dopo la mezzanotte, ma ancora non è chiara la dinamica, su cui indagano le forze dell'ordine. A dare l'allarme sono stati i colleghi di lavoro del 46enne. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco, che hanno recuperato il corpo trasportandolo a piano terra, gli ispettori dello Spesal e la Polizia. La procura di Brindisi ha aperto un'inchiesta ed è stato disposto il sequestro preventivo del nastro 6, l'impianto dove l'uomo è deceduto. Le indagini sono condotte dalla polizia. La salma di Valente si trova ora all'obitorio dell'ospedale Perrino di Brindisi.

