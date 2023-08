Matteo Messina Denaro operato in ospedale L’Aquila, degenza non breve

Il peggioramento della salute del boss ha reso necessario un ricovero all'ospedale San Salvatore, nel reparto di chirurgia. Martedì pomeriggio è stato sottoposto a un intervento. Si prospetta, dicono alcune fonti, una degenza non breve nella cella ospedaliera. “Le sue condizioni non sono compatibili con il carcere duro, deve essere assistito 24 ore al giorno”, ha detto il suo avvocato. Intanto, sono state depositate le 70 pagine del verbale dell'interrogatorio fatto dopo l'arresto

Dopo il peggioramento delle sue condizioni di salute, che ha richiesto il trasferimento dal supercarcere - dove si trova in regime di 41bis - all'ospedale San Salvatore dell'Aquila, Matteo Messina Denaro è stato sottoposto a una nuova operazione. Secondo quanto è emerso, il boss di Cosa Nostra è stato operato nel pomeriggio di martedì. Si prospetta, dicono alcune fonti, una degenza non breve nella cella ospedaliera.

Del peggioramento delle condizioni di salute di Messina Denaro si era saputo ieri. L'ex latitante, paziente oncologico , nelle scorse settimane aveva subito un piccolo intervento ma era rientrato nell'istituto di pena in giornata. Ieri, invece, il peggioramento delle sue condizioni ha reso necessario un ricovero all'ospedale dell'Aquila, nel reparto di chirurgia. “Le sue condizioni non sono compatibili con il carcere duro, deve essere assistito 24 ore al giorno”, ha detto il suo avvocato .

L’interrogatorio dopo l’arresto

Intanto, nello stesso giorno del trasferimento in ospedale, sono state depositate le 70 pagine del verbale dell'interrogatorio fatto al boss dopo l'arresto. Nelle pagine si legge che Messina Denaro ha negato di aver fatto parte di Cosa nostra (“La conosco dai giornali”), ha respinto le accuse di stragi e omicidi (specie quello del piccolo Giuseppe Di Matteo, il figlio del pentito rapito, strangolato e sciolto nell'acido dopo 25 mesi di prigionia), ha smentito di aver mai trafficato droga ("Ero benestante, mio padre faceva il mercante d'arte"), ha sottolineato che la sua latitanza è terminata solo per colpa della malattia. Nel verbale, poi, ha messo subito in chiaro: “Escludo di pentirmi”. Ha ammesso solo quello che non poteva negare: il possesso della pistola, la corrispondenza con Bernardo Provenzano, la vita da primula rossa scelta per difendersi dallo Stato che lo accusa "ingiustamente" e poco altro.