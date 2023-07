Matteo Messina Denaro ricoverato, dimesso dopo alcuni controlli

Il boss è stato portato in ospedale per problemi di salute dovuti agli effetti collaterali della chemioterapia a cui è sottoposto

Il boss Matteo Messina Denaro è stato ricoverato per problemi di salute dovuti agli effetti collaterali della chemioterapia a cui è sottoposto. Il capomafia, dopo alcuni controlli in ospedale, è già stato riportato in cella nel carcere de L'Aquila.

La condanna per le stragi del '92

I giudici della corte d’assise d’Appello di Caltanissetta, lo scorso 19 luglio, hanno confermato l'ergastolo nel processo contro il boss considerato tra i mandanti degli omicidi dei giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino tra il maggio e il luglio del 1992. Già nel giudizio di primo grado l'ex latitante era stato condannato in contumacia alla massima pena. Nemmeno la cattura del 16 gennaio ha fatto sì che Messina Denaro potesse partecipare al processo, il boss ha sempre rinunciato a comparire in collegamento dal carcere dell’Aquila. “Chi è Matteo Messina Denaro? È certamente un mafioso. Ha quattro condanne per 416bis, riferite a tempi diversi. È certamente un assassino perché dal casellario giudiziale mi risulta essere stato condannato per sette stragi e una ventina di omicidi”, ha detto in aula il procuratore.