I giudici della corte d’assise d’Appello di Caltanissetta hanno confermato l'ergastolo nel processo contro Matteo Messina Denaro , considerato tra i mandanti degli omicidi dei giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino tra il maggio e il luglio del 1992. Già nel giudizio di primo grado, emesso nel 2020, l'ex superlatitante era stato condannato in contumacia all’ergastolo. Nemmeno la cattura del 16 gennaio ha fatto sì che il boss di Castelvetrano potesse partecipare al processo: Messina Denaro ha infatti sempre rinunciato a comparire in videocollegamento dal carcere dell’Aquila, dove è attualmente detenuto.

L'accusa chiede l'ergastolo

L’accusa, rappresentata dai procuratori generali Antonino Patti, Fabiola Furnari e Gaetano Bono, ha confermato l’impianto del primo grado di giudizio, chiedendo nuovamente l’ergastolo. “Chi è Matteo Messina Denaro? - ha detto in aula il procuratore Patti - È certamente un mafioso. Ha quattro condanne per 416bis, riferite a tempi diversi. È certamente un assassino perché dal casellario giudiziale mi risulta essere stato condannato per sette stragi e una ventina di omicidi”.

La difesa

Nel corso della sua arringa il legale di Matteo Messina Denaro Adriana Vella ha messo invece in discussione l'impianto accusatorio: “Sulla scorta delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, nonché delle sentenze irrevocabili acquisite nel corso dell’istruttoria dibattimentale, emerge l’assoluta incertezza dell’effettivo ruolo che Matteo Messina Denaro rivestiva all’interno della compagine mafiosa trapanese" ha affermato, sottolineando la "mancanza anche solo di elementi indiziari gravi precisi e concordanti in merito alla partecipazione dell’imputato in seno alle riunioni in cui fu deliberato il piano stragista”. Incerto, per la difesa, anche il concorso morale, “in merito agli attentati di Capaci e di via D’Amelio di cui sarebbe responsabile Messina Denaro”. L’arringa difensiva sembra essere piaciuta al boss, che ha inviato un telegramma all’avvocato chiedendo un colloquio telefonico, che poi risulta essere avvenuto, e che si sarebbe concluso con: “Buona vita, del poco che so, mi è piaciuta la sua arringa”.