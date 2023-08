Naufragio di Cutro, giudizio immediato per i presunti scafisti

Le indagini

Gli investigatori e gli inquirenti sono arrivati all'identificazione e alla successiva imputazione degli scafisti grazie alle drammatiche testimonianze dei superstiti, raccolte in un lungo incidente probatorio durato settimane. Il pm, nel suo atto d'accusa, attribuisce a ognuno un preciso ruolo a bordo del caicco partito dalla Turchia. Inoltre contesta anche le condotte tenute quando l'imbarcazione è giunta in prossimità della riva, in particolare la brusca virata effettuata nell'erroneo convincimento di essere stati individuati dalle forze dell'ordine per via di alcune luci sulla spiaggia. Quest'ultima scelta è motivata dalla volontà di ripartire alla volta della Turchia con la stessa imbarcazione dopo avere fatto scendere i migranti. Per l'accusa la virata, le condizioni del mare e la presenza della secca determinarono l'urto col fondale e il conseguente naufragio. A due imputati viene attribuito anche di avere impedito ai migranti di chiamare i soccorsi. Circostanza messa in evidenza da più superstiti che hanno parlato della presenza a bordo di un disturbatore di frequenze per evitare che potessero fare telefonate durante il viaggio.