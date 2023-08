6/10 ©Ansa

Per giovedì 17 agosto, ancora sole e caldo al Nord, con i consueti temporali sui confini alpini. Sole e caldo in aumento al Centro. Soleggiato anche al Sud, con temperature in crescita. Da venerdì 18, nuova escalation di caldo, stavolta anche al Sud: l'anticiclone Nerone surriscalda l'Italia regalando giornate caldissime e afose su molte regioni, con temperature in aumento. Il 20 potrebbe registrarsi caldo record in molte aree, con punte di 39-40 gradi al Centro-Nord