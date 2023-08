Clima, luglio 2023 mese più caldo di sempre

Mondo

Situata nel'Australia meridionale, a 850 chilometri a nord di Adelaide, la cittadina è stata fondata nel 1915 ed è nota come la “capitale mondiale dell’opale”. Per sfuggire al caldo torrido dell'estate (con temperature che arrivano a sfiorare i 52°) e al freddo dell'inverno (quando il termometro scende sotto lo zero), i suoi abitanti hanno costruito case sotterranee chiamate “dugouts”. Nel sottosuolo la vita si svolge tra ristoranti, piscine e chiese. Non mancano negozi, gallerie d'arte e alberghi per i turisti