Meteo, le previsioni: dal 10 agosto tornano afa e caldo bollente

Da San Lorenzo in poi avremo cielo sereno o poco nuvoloso con venti deboli, al massimo moderati. Cambieranno le temperature minime e quelle massime che inizieranno a salire in modo significativo. Nel prossimo weekend, e per almeno una settimana, torneranno punte di 36-37° gradi al Centro Italia e in Sardegna, Sicilia e parte del Sud