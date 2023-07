4/7 ©Ansa

Per quanto riguarda le auto, ad esempio, nel 2022, su un totale di 44 milioni di veicoli che circolano in Italia, quelli assicurati contro nubifragi e trombe d’aria erano in tutto 7 milioni, ha ricordato Ania, l’Associazione nazionale per le imprese assicuratrici. Si tratta di meno di due vetture su 10

