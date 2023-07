In Italia meno di 2 auto su 10 sono assicurate contro la grandine

1/8 Report Ania

In questi giorni il tema dei veicoli colpiti dai danni del maltempo è diventato centrale, come centrale è diventato capire quale sia il meccanismo per proteggerli dai danni, anche attraverso le assicurazioni. Nel 2022, su un totale di 44 milioni di veicoli che circolano in Italia, quelli assicurati contro nubifragi e trombe d’aria erano in tutto 7 milioni. Lo ricorda Ania, l’Associazione nazionale per le imprese assicuratrici. Si tratta di meno di due vetture su 10

Danni da maltempo, chi paga? Dalle assicurazioni ai risarcimenti: domande e risposte