Maltempo sulle montagne del Veneto, tromba d’aria devasta Cadore. FOTO

Il maltempo, con questo break violento, ha messo fine all’improvviso al grande caldo sulle montagne del Veneto. Fino al pomeriggio anche in quota, come in pianura, si boccheggiava per la calura. Tutto è cambiato intorno alle 17, quando il primo fronte nuvoloso che si è avvicinato alle Dolomiti ha fatto da detonatore con l'enorme quantità d'energia accumulatasi con le temperature over 35 di queste giornate