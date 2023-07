Caldo, Schillaci: "Da domani alle 14 attivo numero di emergenza 1500"

Il numero di telefono, già attivo durante la pandemia, servirà per "avere informazioni su come comportarsi per proteggersi dal caldo e indicazioni utili sui servizi socio-sanitari presenti sul territorio nazionale"

Un numero di telefono per aiutare i cittadini ad affrontare l'emergenza caldo . A renderlo noto il ministro della Salute, Orazio Schillaci. "Da domani alle 14 - ha detto al Tg1 - sarà attivo il numero 1500 di pubblica utilità, già attivo durante la pandemia, per chiedere informazioni sul calore e ricordare le precauzioni da osservare, ma soprattutto un numero che può indicare ai cittadini i presidi dove rivolgersi a loro più vicini".

Numero attivo tutti i giorni dalle 8 alle 20

Per gestire al meglio la forte ondata di calore il Ministero della Salute, spiega lo stesso dicastero in una nota, mette a disposizione dei cittadini il servizio di pubblica utilità 1500, "un ulteriore strumento per avere informazioni su come comportarsi per proteggersi dal caldo e indicazioni utili sui servizi socio-sanitari presenti sul territorio nazionale". Il 1500 sarà attivo tutti i giorni dalle 8 alle 20. A rispondere ai cittadini, in questa prima fase, sarà personale del Ministero qualificato e formato, in attesa che si concludano le procedure con il Mef per il riaffidamento del servizio in outsourcing.

Il piano del Ministero

Il 1500 si aggiunge agli altri provvedimenti adottati dal Ministero della Salute per il piano caldo: aggiornamento quotidiano dei bollettini caldo, che i cittadini possono consultare sul sito del Ministero; decalogo con i comportamenti da adottare per proteggersi dal caldo; raccomandazioni alle Regioni per rafforzare l'assistenza.