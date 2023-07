Inaugurato il Frecciarossa Roma-Pompei, presenti Meloni e Sangiuliano

2/10 ©Ansa

Presenti la premier Giorgia Meloni e il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano (nella foto, insieme all'ad di Fs Luigi Ferraris). "Sono molto contenta di partecipare - ha detto Meloni -. L'iniziativa speriamo abbia un successo tale da essere implementata in termini di tratte e potrà essere più fruibile. Il nostro obiettivo è di collegare il patrimonio che abbiamo a una fruibilità e una facilità di raggiungimento che in tempi come questi è fondamentale, e mettere insieme così la nostra cultura, la nostra tradizione con la modernità che offre il nostro tempo"

