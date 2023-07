5/10 ©IPA/Fotogramma

In questa categoria puo' essere fatto rientrare pure il maturando che ha ricondotto il superuomo di D'Annunzio alla lezione di Sigmund Freud e non, come invece è, a quella di Nietzsche. Sempre per restare sugli orrori filosofici, c’è chi ha erroneamente detto che la teoria del noumeno di Schopenhauer fosse figlia di quella già sviluppata da Marx (e non da Kant)