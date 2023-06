Prima prova maturità 2023, studente usa la schwa per tema di italiano

Il tema di attualità scelto da Gabriele ( tipologia C) parlava di una lettera aperta del 2021 all’allora ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi sull’esame di maturità. Lo studente ha analizzato la storia dell’esame di Stato e ha inserito pareri sul sistema scolastico, utilizzando il linguaggio presente nelle chat con gli amici. “Ormai è entrato nel mio modo di pensare e sarebbe complicato non utilizzarlo per esprimermi” ha confidato Gabriele ai giornalisti. “Volevo dimostrare che utilizzare una forma di linguaggio che rappresenti tutti e tutte è possibile, anche durante una prova importante come l’esame di Stato” ha raccontato il giovane. Poi ha precisato: "Sì, è stato anche un gesto di sfida, ma non verso la commissione, bensì verso il sistema scolastico e la società".

Cosa è la Schwa

E’ un simbolo utilizzato in diverse lingue scritte nell'alfabeto latino, chiamato "scevà" (o schwa) o "e capovolta". La sua utilità consiste nel permetterci di parlare di una persona di cui non conosciamo l'identità di genere, o che sappiamo non riconoscersi nei due generi uomo-donna. Nella tabella della pronuncia fonetica, adottata da molte scuole d'inglese, è rappresentato dal simbolo /ə/. Il suono schwa è uguale alla "a di about". La prima attestazione dello schwa è rappresentata da un articolo pubblicato online nel 2015 di Luca Boschetto: "Proposta per l'introduzione della schwa come desinenza per un italiano neutro rispetto al genere, o italiano inclusivo". Per l'Accademia della Crusca non si deve usare per "problemi grafici, nel parlato, difficoltà per le persone con dislessia e opacità tra plurale e singolare".