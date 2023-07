4/7 ©Ansa

Nel 2024 la situazione dovrebbe però migliorare grazie alle due nuove carte previste dal Governo Meloni: “Carta della cultura giovani” per i maggiorenni residenti nel territorio nazionale appartenenti a nuclei familiari con Isee fino a 35mila euro; e “Carta del merito” per chi si è diplomato con 100 centesimi (non solo con 100 e lode)