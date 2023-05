4/12 ©Getty

Gli anziani, secondo lo studio di Lab 24, vivono meglio in Trentino Alto Adige con Trento e Bolzano in vetta alla classifica. Un risultato ottenuto grazie alla spesa per alcuni servizi sociali, al basso consumo di farmaci e alla speranza di vita. Le due città, inoltre, hanno ottenuto buoni piazzamenti anche nelle classifiche per giovani e bambini

Essere generosi potrebbe far vivere più a lungo: lo studio