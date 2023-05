Una bomba d'acqua ha colpito quest'oggi poco dopo le 13 Firenze, anche con grandine, che ha causato allagamenti e disagi. È stato necessario l'ausilio di due sommozzatori per liberare due furgoni sommersi in un sottopasso di via Lanzi. Nel pomeriggio interruzione temporanea delle linee della tramvia per due volte e l'evacuazione della palazzina uffici del deposito dei bus ex Ataf di viale dei Mille