Silvio Berlusconi, ricoverato in terapia intensiva da mercoledì all'ospedale San Raffaele di Milano, sta sempre meglio e i medici dichiarano un "cauto ottimismo". È quanto si legge nel bollettino diramato al quinto giorno di degenza del leader di Fi. "Nelle ultime 48 ore si è assistito a un progressivo e costante miglioramento delle funzionalità d'organo monitorate. Le terapie citoriduttiva, antimicrobica e antinfiammatoria stanno producendo i risultati attesi, consentendoci di esprimere un cauto ottimismo" ( IL BOLLETTINO COMPLETO ). Il suo medico personale Zangrillo, intercettato dai cronisti, ha poi precisato: "Se un paziente è in terapia intensiva cardiochirurgica vuol dire che non può alzarsi e camminare”, smentendo così alcune notizie di stampa. Secondo fonti vicine all'ex premier, Berlusconi "è di buon umore", non perde il suo rinomato "ottimismo" e vorrebbe "tornare a casa" al più presto. Per la giornata odierna non è previsto, invece, alcun bollettino medico.