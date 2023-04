Berlusconi, diramato nuovo bollettino medico: "Progressivo e costante miglioramento"

Dopo aver passato "un'altra notte tranquilla" al San Raffaele, secondo quanto è trapelato in ambienti ospedalieri, per Silvio Berlusconi, ricoverato da mercoledì scorso per un'infezione polmonare insorta nel quadro di una leucemia mielomonocitica cronica, è stato diramato un nuovo bollettino medico in cui si indica che "le terapie citoriduttiva, antimicrobica e antinfiammatoria stanno producendo i risultati attesi, consentendoci di esprimere un cauto ottimismo", specificando che l'ex presidente del Consiglio "resta ricoverato in ambito intensivo" (BERLUSCONI RICOVERATO, SEGUI GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA).