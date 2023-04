Barelli (Fi): "Successione? Non se ne discute, partito concentrato su salute Cav"

In Forza Italia "non ci sono discussioni, forse farebbe piacere ad alcuni che ci fossero queste discussioni ma obiettivamente non ci sono quindi non posso inventarle. Tutta Forza Italia è concentrata nel sapere notizie che vengono dal San Raffaele", dice ai cronisti il capogruppo di Fi alla Camera, Paolo Barelli, interpellato sulla possibile successione a Silvio Berlusconi.