Berlusconi ricoverato, oggi atteso nuovo bollettino medico. LIVE

Nono giorno in ospedale per Silvio Berlusconi, ricoverato dallo scorso mercoledì al reparto di terapia intensiva cardiotoracica del San Raffaele per un’infezione polmonare in un quadro di leucemia mielomonicitica cronica. Attesa per il nuovo bollettino sulle sue condizioni di salute. Il leader di Forza Italia, "sta meglio" secondo quanto ha riferito il figlio Luigi, al termine dell'ultima visita al padre. “Il decorso” di Silvio Berlusconi “procede bene, i medici sono soddisfatti di come reagisce alle cure, è un fatto positivo che le cose vadano migliorando. Il 5 e 6 maggio ci sarà un grande evento di Forza Italia a Milano e ci auguriamo di averlo sul palco”. Così il Vicepremier Antonio Tajani, lasciando la terrazza del Pincio dopo la cerimonia per i 171 anni della polizia di Stato.

