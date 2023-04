Berlusconi continua a migliorare ma resta in intensiva

Silvio Berlusconi rimane in terapia intensiva, ma le sue condizioni migliorano di giorno in giorno. Nelle ultime 72 ore "si è assistito a un ulteriore costante miglioramento della funzionalità respiratoria e renale" del presidente di Forza Italia, con "un efficace contenimento della leucocitosi e della sindrome infiammatoria" fanno sapere il professor Alberto Zangrillo e il primario Fabio Ciceri nel bollettino diramato dall'ospedale San Raffaele, dove l'ex premier è ricoverato da più di una settimana. Il quadro clinico complessivo indica comunque "il proseguimento delle cure in ambito intensivo". Pier Silvio Berlusconi, figlio secondogenito di Silvio, fuori dai cancelli del San Raffaele si è soffermato qualche minuto con i cronisti sottolineando che il Cavaliere "sta migliorando" anche se il fatto che rimanga in terapia intensiva "è una cosa che va rispettata e tenuta in considerazione". Motivo per cui, rivolgendosi direttamente ai giornalisti, l'amministratore delegato di Mediaset ha chiesto "cautela nel parlare e rispetto".