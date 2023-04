Migranti, soccorsi difficili per barca con 500 persone in Sar di Malta

La nave della Ong Sos Méditerranée ha attraccato questa mattina con a bordo 92 persone di cui 51 minori. Situazione critica, con onde alte fino a tre metri, per il recupero del motopesca segnalato da Alarm Phone nella Sar di Malta. A Lampedusa il maltempo ha fermato i trasferimenti dall’hotspot ascolta articolo Condividi

Mentre la Ocean Viking, nave della Ong Sos Méditerranée, ha attraccato a Salerno, è ancora in mare l'imbarcazione con a bordo 500 migranti segnalata ieri da Alarm Phone in situazione pericolosa nella Sar di malta, nel Mediterraneo centrale. A Lampedusa invece si sono fermati i trasferimenti dei migranti: il maltempo che da giorni imperversa sull'isola ha fermato non solo gli sbarchi ma anche gli spostamenti dall'hotspot programmati dalla Prefettura di Agrigento d'intesa con il Viminale.

Oltre 90 migranti sulla Ocean Viking La Ocean Viking è arrivata a Salerno poco dopo le 8 di questa mattina con a bordo 92 migranti, salvati nei giorni scorsi a largo della Libia. Di questi 51 sono minori, tre dei quali accompagnati. La Prefettura di Salerno ha già messo in moto la macchina per l'accoglienza. Le operazioni, anche a causa del forte vento, si preannunciano però più complicate del solito. leggi anche Governo, oggi i vertici su migranti e Pnrr convocati da Giorgia Meloni

Soccorsi difficili per l’imbarcazione nella Sar di Malta Per quanto riguarda il motopesca che si trova nella Sar di Malta, il motore funziona e la barca procede verso nord, secondo quanto riferisce il giornalista Sergio Scandura di Radio Radicale. La Valletta ha assunto il coordinamento dei soccorsi dopo un input italiano. Il recupero è però reso difficile dalle condizioni meteorologiche, con onde altre fino 3 metri e, fino alla notte scorsa, raffiche di vento di oltre 40 nodi. Nel corso della notte a proteggere l'imbarcazione dalle onde alte sono arrivati due mercantili e la nave Geo Berents di Msf. Oggi Alarm Phone ha inviato le coordinate aggiornate alle autorità chiedendo nuovamente di intervenire in soccorso, viste anche le difficili condizioni meteo. Vicino alla barca ci sono due mercantili, "ma non sono equipaggiati per portare a termine una operazione di salvataggio così imponente", fa sapere Alarm Phone. Anche la Geo Barents non è lontana, ma a causa delle condizioni meteo avverse non è possibile effettuare il soccorso senza compromettere la sicurezza dei superstiti, nonché quella di soccorritori e soccorritrici, fa sapere Msf. leggi anche Migranti, Ong denunciano 500 migranti in pericolo nel Mediterraneo

A Lampedusa il maltempo ferma i trasferimenti A Lampedusa, a causa del maltempo, non ci sono sbarchi da giorni e si sono fermati anche i trasferimenti dall’hotspot. I traghetti che fanno la spola con Porto Empedocle non hanno raggiunto la più grande delle Pelagie a causa del mare in tempesta. Nel centro di contrada Imbriacola al momento ci sono 465 ospiti, gli ultimi a lasciare la struttura sono stati domenica scorsa 177 migranti. E il mare mosso e il forte vento con raffiche sino a 50 nodi ieri hanno reso particolarmente complesse le operazioni di salvataggio di 32 migranti rimasti bloccati sull'isolotto di Lampione. I naufraghi sono stati soccorsi da un elicottero Nemo della Guardia costiera perché per le motovedette era impossibile avvicinarsi alla scogliera in sicurezza. Per tre di loro, una donna incinta, un bimbo e un giovane uomo, è stato necessario il trasferimento al Poliambulatorio dell'isola per accertamenti. leggi anche Migranti, salvate con l'elicottero le persone bloccate a Lampione