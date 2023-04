Governo, oggi i vertici su migranti e Pnrr convocati da Giorgia Meloni

Economia

Pnrr, rischio ritardi e scadenze da rispettare: a che punto è l'Italia

Secondo uno studio condotto dall'Osservatorio Pnrr di The European House- Ambrosetti, solo il 6% dei finanziamenti è stato speso e solamente l'1% dei progetti è stato completato. Giorgetti: 'Conseguiti 151 obiettivi sui 527 in programma fino al 2026'

Non si placa la contesa politica sul Pnrr, su cui da giorni ha iniziato a materializzarsi lo spettro che una parte delle risorse assegnate all'Italia dal Piano studiato dalla Ue per la ripresa economica dopo la pandemia di Covid possa non essere utilizzata

Dopo le riforme di sistema ora è il momento di far atterrare le risorse sul territorio, tra opere infrastrutturali e immateriali, ma i bandi procedono in alcuni casi a rilento. Così nella maggioranza alcune voci chiedono di poter rimodulare l'utilizzo di alcuni fondi, mentre diversi sindaci domandano che le risorse in bilico vadano ai Comuni che si dimostrano in grado di utilizzarli