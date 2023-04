Migranti, 35 bloccati su isola di Lampione: onde impediscono soccorsi

Trentacinque migranti sono bloccati sull’isolotto di Lampione, vicino Lampedusa . Tra loro dovrebbe esserci anche una donna incinta. Ieri una motovedetta della Capitaneria ha più volte provato ad avvicinarsi per imbarcare il gruppo ma le onde troppo alte non hanno permesso il salvataggio. Gli uomini della Guardia costiera da questa mattina stanno riprovando ad avvicinarsi alla costa della più piccola delle isole Pelagie. Al gruppo sono stati assicurati viveri: la polizia ha infatti consegnato ai militari della motovedetta dei beni di primo soccorso da lanciare ai migranti qualora non si riuscisse ancora a portarli in salvo.

Altro sbarco previsto a Salerno

In arrivo intanto altri 92 migranti, il cui sbarco dalla nave Ocean Viking è previsto per domani al molo 22 del porto commerciale di Salerno. Tra loro ci sono anche 48 minori non accompagnati e 3 accompagnati da familiari. Anche in questo caso il maltempo e le forti raffiche di vento potrebbero rendere difficoltose le operazioni di sbarco. Come si apprende dalla Prefettura, infatti, lungo il molo non saranno installati i tradizionali gazebo, ma ci saranno dei camper con il personale sanitario. Le 92 persone sono state soccorse nel pomeriggio di sabato scorso mentre erano su un gommone sgonfio in acque internazionali al largo della Libia.