Migranti, sindaco Lampedusa: “Mancano viveri anche per abitanti"

Continuano gli sbarchi di migranti sulle coste italiane: i dati del Viminale parlano di 27mila nuovi arrivi dal 1°gennaio a oggi. Ieri, il ministro degli Interni Matteo Piantedosi, in Consiglio dei ministri, ha lanciato un nuovo allarme: se non si troverà una soluzione nei Paesi di partenza, come la Tunisia, il numero totale di sbarchi potrebbe arrivare a 300mila entro fine anno (LO SPECIALE MIGRANTI). Uno dei luoghi che si trova a fronteggiare ogni giorno l’emergenza è, da decenni a questa parte, Lampedusa. Ieri, l’hotspot della località siciliana ospitava oltre 1500 persone, molti sopravvissuti a naufragi in cui hanno visto morire amici e familiari. “La nostra struttura può ospitare 390 persone. Abbiamo l’esigenza di trasferire i migranti il prima possibile in strutture più idonee. Lampedusa deve rimanere un posto di transito, è troppo piccola per fronteggiare questi numeri. È logico che con gli sbarchi che stiamo affrontando in questi giorni tutta la macchina dell’accoglienza va in difficoltà. A volte, qua mancano i viveri anche per gli abitanti. Quello che succede a Lampedusa in questi giorni è quello che succede da circa 30 anni: continuiamo a salvare vite umane e a dare dignità a un’Europa che continua a rimanere inerme, a guardare senza fare nulla”, dice il sindaco di Lampedusa Filippo Mannino, ospite a Start, su Sky TG24. Gli fa eco il primo cittadino di Crotone, Vincenzo Voce: “Abbiamo bisogno che intervenga l’Europa. Anche nel nostro hotspot non c’è più spazio, è sempre al limite di capienza”.