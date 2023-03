Migranti, numeri quadruplicati. Attesa nave di Emergency a Ortona

Nel porto abruzzese è previsto l'arrivo di 161 persone, dopo le 650 sbarcate ieri a Roccella Ionica, in Calabria. Secondo i dati diffusi dal ministero dell'Interno, ad oggi gli arrivi in Italia sono stati 26.927 a fronte dei 6.543 nello stesso periodo dello scorso anno

Non si fermano gli sbarchi sulle coste italiane. Dopo quello di ieri a Roccella Ionica, in Calabria, dove sono arrivati 650 migranti su un peschereccio partito dalla Libia, è atteso per oggi nel porto abruzzese di Ortona l’attracco della nave Emergency con a bordo altre 161 persone. Da gennaio a oggi, come mettono in luce i dati diffusi dal Viminale, gli arrivi in Italia sono stati 26.927: un dato quadruplicato rispetto ai 6.543 dello scorso anno. Intanto vanno avanti i tentativi di alleggerire l’hotspot di Lampedusa dove al momento si trovano oltre 1.500 ospiti, a fronte di poco meno di 400 posti disponibili. Ieri sono infatti stati trasferiti a Cagliari con un aereo militare settanta dei migranti presenti sull’isola siciliana. A disporlo è stata la prefettura di Agrigento, d'intesa con il Viminale.