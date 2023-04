10/10 ©Ansa

In Puglia, Molise e Basilicata molte nuvole al mattino, ma con tempo asciutto. Peggiora nel pomeriggio con piogge e acquazzoni sparsi (in Puglia specie sui settori settentrionali). Ancora tempo instabile in serata e nottata: in Puglia fenomeni in estensione a gran parte della regione, in Molise fenomeni localmente anche a carattere di temporale e neve fino a 1.300 metri sui rilievi, in Basilicata fenomeni localmente anche a carattere di temporale e neve fino a 1.400 metri sui rilievi

Meteo, primavera in crisi: torna il maltempo