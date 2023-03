Meteo, primavera in crisi: torna il maltempo nel weekend

Un campo di alta pressione si estende sul Mediterraneo interessando in pieno tutta l’Italia. Le condizioni meteo sono quindi asciutte e molto miti di giorno. I cieli sono in prevalenza soleggiati con il transito di pochi addensamenti senza piogge. Il primo weekend di aprile vedrà un peggioramento importante, soprattutto dalla giornata di domenica. Piogge e temporali saranno diffusi su gran parte del Paese (particolarmente colpite le regioni centrali), il tutto accompagnato da un generale calo delle temperature. Gli ultimi aggiornamenti confermano che i valori diurni, a partire da lunedì, saranno sotto la media anche di 6-8 gradi con la possibilità di gelate fino in pianura e qualche nevicata sui rilievi fino a quote basse per il periodo.

Le previsioni di giovedì 30 marzo

Al Nord mattinata con nuvolosità medio alta senza precipitazioni. Al pomeriggio isolate piogge sulle Alpi, neve a quote alte sopra i 2000 metri. A fine giornata tempo ancora asciutto con nuvolosità in aumento ovunque. Al Centro cieli poco nuvolosi con qualche addensamento più importante sulla Toscana. Temperature in ulteriore aumento con massime fino a 22 gradi. Al Sud e sulle Isole bel tempo e clima mite con il passaggio di nuvolosità occasionale. Caldo con valori massimi fino a 23 gradi.