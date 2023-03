6/8

Le previsioni della Domenica delle Palme al Nord. Mattinata con fenomeni sul Triveneto, ancora asciutto con ampie schiarite sulle regioni occidentali. Al pomeriggio instabilità in aumento con piogge e acquazzoni su Triveneto ed Emilia Romagna, più asciutto altrove. In serata ancora piogge su Veneto e Friuli e neve fino a 1400-1700 metri sulle Alpi. Temperature in aumento.