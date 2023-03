Papa Francesco migliora, pronto il piano per Pasqua. DIRETTA

Il mondo in ansia per la salute di Francesco

Preoccupazione per un "caro amico": con questo pensiero rivolto a Papa Bergoglio, Joe Biden testimonia l'ansia, avvertita in tutto il mondo, per le condizioni di salute del pontefice, dopo il suo ricovero in ospedale per un'infezione respiratoria. Una notizia che trova ampio spazio su tutti i media internazionali. La notizia del ricovero del Papa a Washington è arrivata proprio nelle ore in cui Biden incontrava il presidente argentino Alberto Fernandez: "Abbiamo scambiato idee sulle cose che stanno accadendo. Eravamo preoccupati per qualcuno a cui entrambi teniamo molto, Papa Francesco e la sua salute", ha fatto sapere lo stesso Fernandez. Mentre il presidente americano, il secondo leader cattolico alla Casa Bianca dopo Kennedy, ha chiesto di "pregare" per Bergoglio, da lui stesso definito "una delle figure più simili a Cristo che abbia mai conosciuto". Da New York, poi, sono arrivati gli auguri del segretario generale dell'Onu Antonio Guterres: "Speriamo di vederlo fuori dall'ospedale il prima possibile, soprattutto con la settimana di Pasqua che sta arrivando".