Il Pontefice è stato ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma per curare "un'infezione respiratoria", come riferito dalla Sala stampa Vaticana. Francesco è arrivato nel primo pomeriggio di mercoledì in ospedale in ambulanza dopo un malore e ha trascorso una notte tranquilla. Una Tac toracica ed esami relativi alla saturazione dell'ossigeno nel sangue, a quanto si è saputo, hanno escluso problemi gravi. Secondo i medici, la salute di Francesco "non desta preoccupazione"

