Papa Francesco, i problemi di salute dal ginocchio alla cataratta

L’ultimo ricovero al Gemelli per un’infezione respiratoria è il secondo per Papa Francesco: il primo fu l'intervento chirurgico del 4 luglio del 2021 per una stenosi diverticolare sintomatica del colon, effettuato in una quadro di salute complessivamente buono per un uomo che all'epoca aveva 84 anni

