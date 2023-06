Papa Francesco all'ospedale Gemelli di Roma per controlli

Cronaca

Questa mattina il Santo Padre ha lasciato l'ospedale Gemelli per rientrare in Vaticano: 'Come sto? Sono ancora vivo', ha dichiarato. All'uscita il Papa si è fermato a parlare con una coppia di genitori che ha perso la figlia la scorsa notte, abbracciandoli e pregando con loro

Dopo il via libera dei medici questa mattina Papa Francesco ha lasciato il policlicnico Gemelli dove era ricoverato per una bronchite infettiva, per tornare in Vaticano. Il Santo Padre all'uscita dell'ospedale si è fermato ad abbracciare una coppia (in foto) che la scorsa notte ha perso la figlia di 5 anni