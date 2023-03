Strage migranti, Frontex: "La decisione su Cutro spettava all'Italia"

Frontex ha "assolto al compito di segnalazione alle autorità italiane, la decisione se fare intervenire la Guardia di Finanza o istituire un'operazione Sar spettava a loro". Questo quanto spiegato dal direttore esecutivo della stessa agenzia Ue, Hans Leijtens, in audizione al Parlamento europeo, rispondendo a una domanda sul naufragio al largo di Cutro avvenuto il 26 febbraio scorso che ha finora contato oltre 80 vittime. Il direttore ha evidenziato che "le immagini" condivise "in tempo reale con il Centro di coordinamento" mostravano "un'imbarcazione che in quel momento non era in pericolo ma che sollevava interrogativi" e "tutto il resto era una decisione che spettava all'Italia" (I FUNERALI - LE INDAGINI).