Naufragio migranti a Cutro, trovata 80esima vittima: è un adulto

Cronaca

Tra i sopravvissuti, 22 sono stati trasferiti in ospedale. Uno di loro si trova in terapia intensiva, in prognosi riservata. Il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, al termine di un incontro con i rappresentanti di istituzioni e forze dell'ordine di Crotone ha detto che "l'unica cosa che va detta e affermata è: non devono partire. Non ci possono essere alternative. Noi lanciamo al mondo questo messaggio: in queste condizioni non bisogna partire". Nella foto, le operazioni sulla spiaggia dopo il naufragio