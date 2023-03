1/11 ©IPA/Fotogramma

Si avvicinano le vacanze di Pasqua, e poi quelle estive, ma il caos passaporti non si è ancora sbloccato. A inizio marzo la Polizia di Stato annunciava di aver risolto gran parte dei problemi riscontrati nell’ultimo anno: tra gennaio e febbraio il numero di documenti di espatrio rilasciati era di 412.385, le stime per tutto il 2023 parlavano di 2 milioni e mezzo di passaporti. Tuttavia, se si prova a prenotare un appuntamento per il rinnovo o il rilascio del documento di viaggio, in molte città ancora non si riesce a trovare un buco in tempo utile

Passaporto, la strategia del Viminale per velocizzare i tempi