8/10 ©Ansa

LA REPLICA DI PIANTEDOSI - Il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, rispondendo in question time alla Camera, ha spiegato che tra le cause dell'incremento delle richieste ci sono "la fine delle restrizioni post-Covid", "la Brexit" e "la difficoltà - registratasi soprattutto nei comuni più popolosi – di conseguire in tempi rapidi la carta d'identità, per cui il passaporto viene richiesto non solo ai fini dell'espatrio, ma anche per disporre di un documento d'identità"

Chi è il ministro dell'Interno - LA SCHEDA