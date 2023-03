Cosa nostra, Gaspare Spatuzza torna libero: dalle stragi al pentimento

Spatuzza è nato a Palermo l’8 aprile 1964 ed era affiliato alla famiglia di Brancaccio, ovvero quella che all’epoca era guidata da Filippo e Giuseppe Graviano. Spatuzza è soprannominato ‘u Tignusu per la sua calvizie o l’imbianchino per il mestiere che svolgeva e si è autoaccusato di aver rubato la Fiat 126 impiegata come autobomba in via D’Amelio, dove il 19 luglio 1992 sono morti Paolo Borsellino e gli uomini della sua scorta. Spatuzza è tra gli autori materiali dell’omicidio di Don Pino Puglisi nel 1993. Ha rapito il 13 enne Giuseppe Di Matteo per vendicarsi del padre Santino e del suo pentimento. Ha ricevuto condanne per oltre 40 omicidi. L’Antimafia lo ha catturato nel 1997 all’ospedale Cervello di Palermo.

La Croma bianca viaggiava come seconda auto . Al momento dell’esplosione, l’auto guidata dal giudice non fu investita in pieno ma si schiantò contro il muro di cemento e detriti innalzatosi per lo scoppio, proiettando violentemente Falcone e la moglie, che non indossavano le cinture di sicurezza , contro il parabrezza. Trasportato all'ospedale civico di Palermo, il magistrato morì alle 19:05

La libertà

Adesso per cinque anni Spatuzza dovrà rispettare le prescrizioni del tribunale. Tra cui quella di non frequentare pregiudicati o non uscire dalla provincia in cui prenderà la residenza senza un’autorizzazione della Questura. Il suo pentimento risale all’estate del 2008. Tra le sue dichiarazioni anche quelle che hanno mandato a processo Matteo Messina Denaro per le stragi di Capaci e via D’Amelio. ‘U Siccu è stato condannato in primo grado. Ora è in via di conclusione l’appello. Il programma di protezione per Spatuzza è stato chiesto dai magistrati per la prima volta nel 2010. All’inizio fu respinto. Per le sue dichiarazioni (considerate “a orologeria”) su Silvio Berlusconi e Marcello Dell’Utri e un presunto accordo con i fratelli Graviano. Inoltre, Spatuzza ha anche confessato di essere tra i responsabili del fallito attentato ai carabinieri a Roma il 23 gennaio 1994.