Mafia, Messina Denaro non si presenta al processo sulle stragi

In aula era stato predisposto il collegamento audiovideo con il carcere dell'Aquila. La Corte, riunita per il dibattimento in corso a Caltanissetta per le stragi di Capaci e via D'Amelio, ha comunicato che il boss, dopo la rinuncia del mandato del suo avvocato, la nipote Lorenza Guttadauro, non ha nominato un nuovo legale. L'avvocato d'ufficio nominato a sua volta ha rimesso l'incarico per incompatibilità