Mediobanca, anticipata assemblea su Banco Generali per bloccare Mps

Come scrive Il Corriere della Sera oggi, l'assemblea straordinaria di Mediobanca per l'OPS su Banca Generali è fissata al 21 agosto. L’incontro è stato anticipato di più di un mese e le sorti sono ancora tutte da scrivere. Infatti la differenza la farà il cda di Generali del 6 agosto, che dovrà valutare se estendere a Mediobanca gli accordi distributivi già attivi con Banca Generali. In caso di via libera, dopo l'ok di BCE e Consob, l'offerta potrà partire prima della scadenza dell'OPS rivale di MPS su Mediobanca, l'8 settembre, aggiunge il quotidiano. Alberto Nagel, amministratore delegato di Mediobanca propone agli azionisti una scelta tra un polo del risparmio con Banca Generali o l'integrazione con MPS. L'esito dipenderà anche dai soci chiave come Delfin e Caltagirone. L'ad di Piazzetta Cuccia ritine “non conveniente” l’offerta di Mps.

L’obiettivo di Nagel

L'ad di Mediobanca ha spiegato l'importanza di accelerare i tempi. "Operazioni di questa rilevanza - ha detto - devono essere portate all'esame degli azionisti prima piuttosto che dopo, per consentire ai soci di capire quali alternative effettivamente ci sono". "E' nostra responsabilità di amministratori - ha aggiunto Nagel - mettere sul tavolo tutte le opzioni di migliore valorizzazione lasciando poi ai soci la decisione". Nagel ha poi ribadito di ritenere quello con Banca Generali "un progetto industrialmente molto interessante per tutti". "È importante che i nostri azionisti lo valutino e lo valutino in tempi ragionevoli - ha concluso - perché operazioni di offerte pubbliche generano incertezze".