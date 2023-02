9/13 ©Ansa

Legato da un rapporto di stima e di amicizia col giudice Giovanni Falcone, più volte ospite alle sue trasmissioni (in foto un'intervista del 1991 riproposta anni dopo), Costanzo è sempre stato in prima linea nella lotta alla mafia. In seguito all'omicidio di Libero Grassi, appena un mese dopo, realizza con Michele Santoro una maratona Rai-Fininvest contro la mafia. Memorabile la scena in cui Costanzo brucia in diretta una maglietta con scritto "Mafia made in Italy”